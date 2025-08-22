MotoGP | GP Ungheria Day 1 Marini: “Possiamo mantenere la nostra velocità”

GP Ungheria Balaton Park Castrol Honda MotoGP 2025 –

Giornata positiva per il team Honda HRC Castrol che ha visto entrambi i piloti in Q2 nel turno di Prove del Gran Premio d’Ungheria. Luca Marini ha concluso nono mentre Joan Mir si è classificato settimo.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Ungheria Balaton Park Honda Castrol MotoGP 2025

“Oggi ho potuto provare molte cose, tra cui alcuni sorpassi, dato che è una pista nuova ed è piuttosto stretta. Sabato e domenica le gare saranno interessanti perché i sorpassi qui saranno duri, è un bene che siamo in Q2 e abbiamo già questo piccolo progresso. Le qualifiche saranno davvero importanti per tutti, penso che sarà una delle sessioni più emozionanti dell’anno. Oggi abbiamo anche continuato a provare il telaio dell’Austria, si tratta di feeling e feedback dall’anteriore, quindi dobbiamo continuare a provarlo su piste diverse. E’ stato un inizio positivo e penso che possiamo mantenere la nostra velocità. Su una nuova pista si può sempre trovare molto da un giorno all’altro per apportare miglioramenti. Le nuove piste sono un buon punto per me, quindi voglio prendere il massimo da questo fine settimana”

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Ungheria Balaton Park Honda Castrol MotoGP 2025

“Una prima giornata positiva e buon feeling con il circuito dopo un po’ di lavoro. Dalla mattina al pomeriggio siamo riusciti a fare un grande passo avanti grazie al duro lavoro della squadra perché non mi sentivo benissimo dopo la prima sessione. Il cambio qui è davvero importante e avevamo solo un po’ di informazioni dal Test Team che è stato qui, ma ci ha dato una base e da lì siamo migliorati. Lo scenario nel pomeriggio era completamente diverso e siamo stati in grado di essere al nostro livello, partendo tra i primi sei e rimanendoci, senza tirare fuori un giro pazzesco alla fine. Tutti nel team hanno lavorato molto bene ed entrare in Q2 è davvero importante, la squadra dovrebbe essere orgogliosa”

