MotoGP | Gp Ungheria: Acosta fa sue le pre-qualifiche, seguono i fratelli Marquez

MotoGP Gp Ungheria Balaton Park Prove – Pedro Acosta ha portato in vetta la KTM nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025 in programma al Balaton Park.

Il #37 della casa austriaca ha fatto segnare il miglior giro della giornata con il crono di 1:37.061, crono che gli ha permesso di battere i fratelli Marquez, con Marc secondo e staccato di soli 6 millesimi e Alex terzo a 0.281s.

I due piloti Ducati (Marc guida la GP 25 ufficiale e Alex la GP 24 del Gresini Racing, ndr) hanno preceduto la GP 24 del rookie Fermin Aldeguer, che si conferma al vertice dopo il podio del Red Bull Ring.

Si conferma al vertice Enea Bastianini, che dopo una difficilissima prima parte di stagione, è tornato alla grande dopo la pausa estiva. La “Bestia” è quinto ed ha portato la RC16 del Team Tech3 davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team, di Franco Morbidelli.

Settima la Honda dell’iridato 2020 della MotoGP Joan Mir, con lo spagnolo che ha chiuso davanti al tester KTM Pol Espargarò, che entra direttamente in Q2 insieme al nostro Luca Marini (Honda HRC) e alla Yamaha del francese Fabio Quartararo.

Non ce l’hanno fatta le due Aprilia ufficiali che hanno chiuso con Jorge Martin 11esimo e Marco Bezzecchi 12esimo. I due piloti dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 dove troveranno anche le due Ducati GP 25 di Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia.

Quest’ultimo dopo che al Red Bull Ring aveva vissuto il miglior venerdì della stagione, si ritrova 14esimo e staccato dalla vetta di 0.728s.

Una situazione quella del tre volte iridato che inizia ad essere veramente pesante dopo 13 GP, 14 con l’Ungheria, su 22 in programma.

In Q1 se la dovrà vedere anche con Brad Binder (KTM Factory), 15esimo, con il rookie Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 16esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac) 17esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) 18esimo, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR, scivolato senza conseguenze, ndr) e Alex Rins (Yamaha Factory).

