Moto3 | GP Thailandia: Almansa batte Quiles, disastro degli italiani

Prima vittoria per il pilota del Team Intact GP

di Jessica Cortellazzi1 Marzo, 2026
Moto3 GP Thailandia Gara – La prima gara della stagione per la classe Moto3 è stata vinta da David Almansa Il pilota del team Liqui Moly Intact GP ha vinto il Gran Premio della Thailandia al fotofinish, battendo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) per soli 3 millesimi. Per lo spagnolo, è la prima vittoria in carriera.

Terzo posto per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), seguito da Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e dal bravissimo Veda Pratama (Honda Team Asia) alla sua prima gara nel Motomondiale.

Proseguendo con la classifica, in sesta posizione ha concluso Adrian Fernandez (Leopard Racing) che ha preceduto Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team). A chiudere la TOP 10 della classifica della gara, Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) e David Munoz (Liqui Moly Intact GP).

Disastro per i nostri colori: caduta per Guido Pini al quarto giro per perdita dell’anteriore. Il pilota Leopard ha ripreso la gara, concludendo ventesimo. Caduta anche per Matteo Bertelle a fine gara; ha ripreso la moto e ha concluso penultimo. Nicola Carraro ha concluso 23esimo.

Moto3 Gara Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 32:14.18
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +0.003
3 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +9.480
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +9.573
5 9 Veda Pratama Honda Team Asia +9.687
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +9.723
7 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +11.068
8 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +11.334
9 78 Joel Esteban Level Up - Mta +11.541
10 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +11.657
11 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +11.863
12 19 Scott Ogden Cip Green Power +13.732
13 11 Adrian Cruces Cip Green Power +16.365
14 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing +17.264
15 8 E. O'shea Gryd - Mlav Racing +17.459
16 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +25.668
17 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +25.731
18 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +25.810
19 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +25.898
20 94 Guido Pini Leopard Racing +36.323
21 21 Ruche Moodley Code Motorsports +36.854
22 32 Zen Mitani Honda Team Asia +37.978
23 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +54.641
24 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +54.741
25 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +126.154

Buriram - GP Thailandia - Risultati Gara

