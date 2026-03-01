Moto3 | GP Thailandia: Almansa batte Quiles, disastro degli italiani

Moto3 GP Thailandia Gara – La prima gara della stagione per la classe Moto3 è stata vinta da David Almansa Il pilota del team Liqui Moly Intact GP ha vinto il Gran Premio della Thailandia al fotofinish, battendo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) per soli 3 millesimi. Per lo spagnolo, è la prima vittoria in carriera.

Terzo posto per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), seguito da Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e dal bravissimo Veda Pratama (Honda Team Asia) alla sua prima gara nel Motomondiale.

Proseguendo con la classifica, in sesta posizione ha concluso Adrian Fernandez (Leopard Racing) che ha preceduto Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team). A chiudere la TOP 10 della classifica della gara, Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) e David Munoz (Liqui Moly Intact GP).

Disastro per i nostri colori: caduta per Guido Pini al quarto giro per perdita dell’anteriore. Il pilota Leopard ha ripreso la gara, concludendo ventesimo. Caduta anche per Matteo Bertelle a fine gara; ha ripreso la moto e ha concluso penultimo. Nicola Carraro ha concluso 23esimo.

