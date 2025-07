MotoGP | GP Brno: i dati delle “frenate” Brembo

Brembo GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025 – La MotoGP torna subito in pista e dopo la gara del Sachsenring si dirige a Brno, teatro della dodicesima tappa del Motomondiale 2025, a cui seguiranno tre settimane di stop.

Dopo aver mancato visita nelle ultime 4 stagioni, torna in calendario il GP Repubblica Ceca. Nel 2020, però, a causa della pandemia il pubblico non fu ammesso in circuito. Un peccato perché dal 2007 al 2015 gli spettatori del week-end superarono sempre le 210 mila unità, con punte vicino a 250 mila persone. Un obiettivo che quest’anno potrebbe essere raggiunto.

I dati del GP Brno della Brembo

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l’Automotodrom Brno da 5,403 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti ampiamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 perché i freni sono usati per 10 volte al giro per complessivi 31 secondi e mezzo. Quattro frenate sono della categoria High, 3 Medium e altrettante Light.

La curva più dura del Gp Brno

La curva più dura dell’Automotodrom Brno per l’impianto frenante è la terza: le MotoGP passano da 297 km/h a 104 km/h in 4,4 secondi in cui percorrono 228 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 4,9 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,4 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 570 °C.

Il tris di Mike the bike Gp Brno

Brno ospitò il Mondiale per la prima volta nel 1965: nelle 4 classi si registrarono 4 vincitori differenti, un’anomalia per l’epoca, tanto che l’anno dopo Mike Hailwood si aggiudicò le gare della 250, 350 e 500 con la Honda. L’ultimo a conquistare 2 vittorie in una edizione è stato Jorge Martinez, nel 1988 sul gradino più alto del podio della 80 e della 125 sempre con la Derbi. L’ultimo Costruttore a fare l’en plein è invece la Honda ma bisogna tornare al 1997 con Noboru Ueda vincitore in 125, Max Biaggi in 250 e Mick Doohan in 500.

La prima assoluta Gp Brno

Delle decine di vittorie ottenute da Brembo nel GP Repubblica Ceca, conteggiando le varie classi, merita una citazione quella nel GP Repubblica Ceca Ovest 1978, sulla Nordschleife da 22,8 km. Artefice Virginio Ferrari sulla Suzuki del team Gallina nella classe 500: la sua RG 500 disponeva di pinze Brembo a 2 pistoni da 38 mm, di una pompa assiale Brembo da 15,87 e di 2 dischi anteriori, anch’essi Brembo, in ghisa da 280 mm. Fu la prima vittoria in classe regina, nel Mondiale, di una moto con componenti Brembo.

Che paura Max Biaggi Gp Brno

Con 7 vittorie a Brno, Max Biaggi è primatista in coabitazione con Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Biaggi vinse 5 edizioni consecutive, dal 1994 al 1998: le prime 4 in 250, l’ultima con la 500, anno del suo debutto in classe regina, con il team Kanemoto. In quell’occasione, sul traguardo impennò la sua Honda, ma spinta da una volata di vento, la moto salì finendo quasi perpendicolare all’asfalto. Con un colpo sul freno posteriore Brembo, però Biaggi riuscì a riportare la NSR500 sulle due ruote anche se ruppe il cupolino e stortò un cerchio.

La fine dell’astinenza Gp Brno

Il GP Repubblica Ceca 2016 vide il trionfo di Cal Crutchlow con 7 secondi su Valentino Rossi. Un pilota britannico non vinceva in classe regina da 35 anni: l’ultimo a riuscirci era stato Barry Sheene, nel 1981 in Svezia con la Suzuki, un’epoca in cui i freni Brembo erano poco diffusi. Crutchlow divenne così il primo britannico a conquistare un GP con pinze e dischi Brembo. Proprio nel 2016 fu bandito l’alluminio-litio, pertanto l’inglese impiegò pinze in solo alluminio, alternando le light duty e le heavy duty, a seconda delle esigenze.

