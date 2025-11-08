MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Di Giannantonio chiude quinto nella Sprint e prepara l’assalto alla gara lunga

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio porta a casa un solido quinto posto nella Sprint Race di Portimao.

Il pilota del VR46 Racing Team ha dovuto fare i conti con un assetto modificato all’ultimo momento, testato in condizioni non ideali durante le qualifiche, che ha poi deciso di abbandonare in favore di una configurazione più collaudata per la gara breve.

Nonostante il tempo perso nei duelli a centro gruppo, il romano è riuscito a rimontare con determinazione, mostrando un passo competitivo e una gestione di gara in crescita. La partenza efficace e la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni della pista sono segnali incoraggianti in vista della gara lunga di domenica, dove la strategia gomme potrebbe rivelarsi decisiva.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Abbiamo fatto una modifica questa mattina, ma il meteo instabile ci ha permesso di provarla solo in qualifica. Non ci ha soddisfatti, così siamo tornati indietro per la Sprint perché la soluzione di ieri ci consentiva di avere la moto migliore. Siamo riusciti a fare una bella partenza, avevo un buon passo e mi sono potuto avvicinare al gruppo davanti, anche se troppo tardi perché ho perso molto tempo nelle battaglie durante la Sprint. Per domani, ci riproveremo e tenteremo di avvicinarci ancora di più. Nella gara lunga potremo avere più possibilità. La scelta delle gomme sarà cruciale: la soft è un’opzione, vedremo se sarà possibile farla durare fino alla fine.”

