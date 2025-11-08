MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Bezzecchi: “Semplicemente ero più lento”

GP Portogallo Portimao Aprilia Racing MotoGP 2025 – Al termine di una Sprint Race intensa e ricca di spunti tecnici, Marco Bezzecchi ha offerto una disamina lucida e onesta della sua prestazione sul circuito di Portimao.

Il pilota Aprilia, pur chiudendo con un risultato positivo, ha evidenziato le difficoltà incontrate nel mantenere il passo dei migliori, sottolineando come la gestione delle gomme e il ritmo gara siano stati i principali ostacoli.

In particolare, ha riconosciuto il valore della performance di Alex Marquez, capace di coniugare velocità e costanza nonostante un degrado visibile del posteriore. Bezzecchi ha ammesso di aver cercato di guidare con dolcezza per preservare le gomme, ma senza riuscire a trovare la continuità necessaria per restare agganciato al gruppo di testa. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Non è mancato nulla, semplicemente ero più lento. Non mi aspettavo di calare così tanto al posteriore, forse non sono stato abbastanza bravo a gestire i primi giri. Ho sperato che battagliassero per buttarmi nel mezzo per provarci ma non è stato possibile. Alex (Marquez) riesce ad essere costante, gli fumava la gomma dietro ma era velocissimo, fa qualcosa lui di guida, riesce a far girare bene la moto e gli permette di essere veloce, ma al tempo stesso di non stressare le gomme. Noi dobbiamo cercare di copiare dagli altri! Io all’inizio ho fatto il primo giro in difesa ma senza esagerare nella fase di trazione, il mio obiettivo era di guidare dolce ma anche facendo così non sono riuscito ad essere costante. Comunque un buon risultato.”

Foto: Michelin

