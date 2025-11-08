MotoGP

MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Acosta: “Gara più bella dell’anno”

Il pilota della KTM: "Prima o poi la vittoria arriverà"

di Alessio Brunori8 Novembre, 2025
MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Acosta: "Gara più bella dell'anno"

GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025 – Grande prestazione di Pedro Acosta nella Sprint Race del GP del Portogallo, chiusa al secondo posto alle spalle di Alex Marquez.

Il giovane talento della KTM ha lottato con grinta e intelligenza tattica, restando incollato al leader per tutta la gara e cercando il sorpasso fino all’ultimo metro. La sua analisi post-gara riflette la consapevolezza di un pilota in crescita, capace di individuare con precisione i punti critici della sua moto, in particolare la trazione e di trasformare ogni esperienza in un’occasione di apprendimento.

Acosta ha parlato di gara più bella della stagione ed è sicuro che prima o poi la prima vittoria arriverà. Con lo sguardo già rivolto alla gara di domenica, il pilota spagnolo sa che la gestione delle gomme sarà decisiva, ma la fiducia nel proprio potenziale è più forte che mai. Ecco cosa ha detto il #37 della casa austriaca ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025

“Gara più bella di tutto l’anno, ho provato fino alla fine a vincere. Sappiamo che il nostro punto debole è la trazione, all’ultima curva facevo molta fatica. Abbiamo finito vicino al primo, i risultati belli stanno arrivando e prima o poi la vittoria arriverà. Ho provato alla curva 3, alla 5, all’ultimo giro sono arrivato con lui ma ero un pelino lontano. Vediamo cosa possiamo fare domani, penso che abbiamo fatto una bella gara. Sarà un punto interrogativo per le gomme, vediamo la temperatura e di capire come gestire, migliorando l’ultima curva dove abbiamo perso la gara.”

Foto: Michelin

