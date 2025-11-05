MotoGP | GP Portogallo, Morbidelli: “Weekend tosto, pista complicata”

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli non ha dei bellissimi ricordi della pista di Portimao, dove nel 2024, mentre si allenava con gli altri piloti Ducati in sella alla Ducati V4R Panigale, era caduto violentemente, perdendo conoscenza.

“Morbido” era stato soccorso in primis dai fratelli Alex e Marc Marquez e la caduta gli aveva impedito di partecipare a tutti i test invernali.

Ora però l’atmosfera è diversa, il positivo weekend di Sepang ha caricato l’italo-brasiliano, che vuole chiudere al meglio la stagione 2025 in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Ci aspetta un weekend tosto, Portimao è una pista molto complicata. Staremo a vedere. Veniamo dal fine settimana di Sepang, che è stato molto positivo. Lì abbiamo ribaltato completamente il feeling negativo dell’Australia, quindi sono molto contento. Sono anche molto soddisfatto del livello che abbiamo raggiunto e che ora mostriamo. Siamo molto carichi per questo finale di stagione.”

