MotoGP | GP Portogallo, Bulega: “Voglio godermi il momento”

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Nicolò Bulega è vicino al debutto in MotoGP, Portimao si avvicina e il vice-campione del Mondo della Superbike debutterà ufficialmente sulla Ducati Desmosedici GP 25 lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez.

Il recente test di Jerez, dove il pilota di Montecchio Emilia ha provato per la prima volta il prototipo della Top Class, è stato molto positivo da lì la decisione di schierarlo sia a Portimao che a Valencia in sella alla Desmosedici di Marc Marquez.

Ecco cosa ha detto Bulega, che ricordiamo svilupperà insieme a Michele Pirro la nuova Desmosedici che sarà schierata dal 2027, quando cambierà il regolamento della MotoGP. Via gli abbassatori, aerodinamica ridotta, cilindrata portata a 850cc e pneumatici Pirelli.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Preview GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Sono contento e allo stesso tempo un po’ teso per questo debutto. Voglio godermi il momento, ma anche fare un bel lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative a livello di risultati, voglio iniziare a prendere fiducia sulla Desmosedici GP. Consideriamo anche che gireremo su un tracciamo molto particolare e impegnativo come quello di Portimao.”

