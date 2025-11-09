MotoGP | GP Portogallo, Marini: “Questo weekend ci è mancato qualcosa”

GP Portogallo Portimao Castrol Honda MotoGP 2025 – Il Gran Premio del Portogallo si chiude con l’undicesimo posto per Luca Marini.

Dopo una mattina dedicata a ulteriori prove di assetto nel Warm Up, il pilota pesarese ha vissuto una prima metà di corsa poco fluida, perdendo il ritmo che lo aveva momentaneamente riportato nelle zone alte.

In un weekend reso complesso dalle caratteristiche particolari di Portimao il #10 della Honda non ha raccolto quanto sperato e ci riproverà a Valencia, ultima tappa della stagione.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Portogallo Portimao Honda Castrol MotoGP 2025

“Questo weekend ci è mancato qualcosa. Al mattino abbiamo provato un assetto nel Warm Up, ma non è stato sufficiente per l’obiettivo che ci eravamo posti. Ho fatto una partenza davvero buona e ho recuperato diverse posizioni, però nella prima metà di gara non stavo guidando bene. Stiamo ancora provando molte cose: a volte funzionano, a volte no. Dobbiamo analizzare tutto con attenzione e leggere i dati in un contesto più ampio, perché questa è una pista davvero unica. Sulla carta Valencia dovrebbe essere più favorevole per chiudere l’anno nel modo giusto.”

