MotoGP | GP Portogallo, Di Giannantonio: “Gara complicata dall’inizio”

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Il Gran Premio del Portogallo ha visto Fabio Di Giannantonio chiudere all’ottavo posto nella gara lunga di Portimao.

Al termine di una domenica caratterizzata da una partenza complicata e da una rimonta che lo aveva riportato fino ai margini della Top5, il pilota romano dopo essere rimasto intrappolato nelle prime curve, ha dovuto ricostruire la propria corsa con una serie di sorpassi che hanno messo in evidenza il buon passo e un feeling positivo con la moto.

Ecco cosa ha detto il #49 della Ducati, unico pilota del VR46 Racing Team giunto al traguardo, visto che Franco Morbidelli è caduto nel corso del primo giro, fortunatamente senza conseguenze, anche se il pilota italo-brasiliano era stato portato precauzionalmente in ospedale.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La gara è stata complicata dall’inizio: purtroppo siamo rimasti imbottigliati nelle prime curve, così ho dovuto recuperare posizioni. Abbiamo fatto tanti sorpassi e una bella rimonta, avevamo un bel passo. Ma abbiamo finito ottavi e non sono contento in termini di risultato. L’aspetto positivo è che il passo c’era, il feeling era buono. Con una qualifica migliore, oggi avevamo il passo per essere in Top5, quindi è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Ci stiamo lavorando e continueremo a farlo per il finale di stagione.”

