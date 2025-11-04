MotoGP | GP Portogallo, Bastianini: “Ci manca ancora qualcosa in qualifica”
Il #23 della KTM: "Arriviamo a Portimao con la fiducia di due gare solide"
GP Portogallo Portimao KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini arriva a Portimao, penultima gara della MotoGP 2025 in buona forma, forte della fiducia conquistata con due buone prestazioni in Australia e Malesia.
Resta però aperta la sfida del giro secco, un aspetto su cui il pilota riminese dovrà ancora lavorare per garantirsi posizioni di partenza più favorevoli e non dover poi sempre rincorrere. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.
Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Portogallo Portimao KTM Tech3 MotoGP 2025
“Arriviamo a Portimao con la fiducia di due gare solide sia in Australia che in Malesia, ma è anche una pista completamente diversa rispetto a Phillip Island e Sepang, quindi dovremo aspettare venerdì per capire se possiamo essere competitivi. Guardando alla scorsa stagione, la KTM è stata veloce qui, quindi è incoraggiante per noi, ma sappiamo che ci manca ancora qualcosa in qualifica. Spero che riusciremo a trovare un modo per essere più competitivi sul giro secco e, con un po’ di fortuna, potremo cercare di qualificarci in seconda o terza fila, il che dovrebbe semplificarci la vita!”
