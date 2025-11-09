MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi: “Grande gara”

GP Portogallo Portimao Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha firmato un’impresa a Portimao, conquistando il Gran Premio del Portogallo e centrando il suo quinto successo in carriera nella classe regina, il secondo stagionale dopo la vittoria di Silverstone.

Il pilota dell’Aprilia dopo una Sprint chiusa al secondo posto ha saputo ribaltare la situazione con una partenza incisiva e un passo gara solido, imponendosi come protagonista assoluto sul tracciato portoghese.

La sua analisi post-gara mette in evidenza quanto la strategia e la selezione delle gomme siano state determinanti, confermando la maturità di un pilota ormai stabilmente tra i riferimenti della MotoGP. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Sono contento, grande gara. Mi sentivo molto bene con la moto, stamattina abbiamo fatto un bello step e ho capito subito che avrei potuto lottare. Ho fatto una bella partenza ed è stato importante perché potevo dettare io il ritmo. Abbiamo fatto dei miglioramenti questa mattina che mi sono serviti. Questa pista è super complicata, la chiave, oltre ad essere a posto con la moto è avere un’andatura fluida per cercare di aiutarsi e aiutare la moto con i cambi di pendenze e direzione. Pista che se noi sei a posto con la moto, ti porta a sbagliare e rischiare parecchio. Abbiamo fatto un paio di cose che mi hanno aiutato ad essere fluido e morbido sulla moto. E’ bello quando ti senti così bene sulla moto.”

