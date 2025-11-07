MotoGP | GP Portogallo Day 1, Di Giannantonio: “Non sono lontano dalla vetta”

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio archivia il venerdì di Portimao con il sorriso e una ritrovata fiducia nel lavoro del Team.

Le pre-qualifiche del GP del Portogallo hanno restituito al pilota romano segnali incoraggianti, frutto di una pianificazione meticolosa e di un approccio tecnico mirato a risolvere le difficoltà di messa a punto che hanno condizionato parte della stagione.

Il passaggio diretto alla Q2 rappresenta non solo il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per la giornata, ma anche la conferma di una prestazione solida, vicina ai vertici della classifica.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono contento perché oggi abbiamo fatto un ottimo piano della giornata per capire bene qual è la direzione da prendere e superare le difficoltà che abbiamo avuto quest’anno nel mettere a punto la moto per poter spingere da subito. Il piano ha funzionato, con la Q2 diretta abbiamo raggiunto l’obiettivo del venerdì e abbiamo anche un’idea abbastanza chiara sulle gomme da usare. Abbiamo fatto davvero un gran lavoro nel box, ma anche la prestazione è stata buona, non sono lontano dalla vetta. Stiamo lavorando per migliorare ancora la fiducia sull’anteriore per ottimizzare di più l’entrata in curva.”

