MotoGP | GP Portogallo Day 1, Marini: “Non è stata la nostra giornata migliore”

GP Portogallo Portimao Castrol Honda MotoGP 2025 – Le pre-qualifiche di Portimao non hanno sorriso a Luca Marini, protagonista di una giornata segnata da una caduta e da condizioni meteo insidiose.

Il pilota della Honda ha dovuto fare i conti con un errore in ingresso curva e con un abbassamento della temperatura della gomma, un fenomeno frequente su un tracciato tecnico e imprevedibile come quello portoghese.

La caduta ha compromesso parte del lavoro previsto, rendendo inutilizzabile una delle moto e costringendo Marini a riorganizzare il programma della giornata.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Portogallo Portimao Honda Castrol MotoGP 2025

“Non è stata la nostra giornata migliore, ho commesso un errore con la caduta e ci si è messa anche un po’ di sfortuna. Sono andato largo e la temperatura della gomma è scesa, con le condizioni che avevamo oggi è facile che succeda. Peccato, perché abbiamo perso tempo e non abbiamo potuto usare quella moto, ma sono rimasto concentrato per spingere forte, anche perché si vedeva che il meteo stava cambiando. Per domani dobbiamo migliorare la frenata in curva 1 e 5, qualche messa a punto per aumentare la velocità. Oggi abbiamo anche provato un paio di cose nuove per aiutare gli ingegneri, ed è sempre positivo. Abbiamo fatto tanti progressi quest’anno, ma ce ne sono ancora da fare.”

