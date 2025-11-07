MotoGP | GP Portogallo Day 1, Marini: “Non è stata la nostra giornata migliore”
Il pilota della Honda sarà costretto a disputare la Q1 per accedere alla fase finale delle qualifiche di Portimao
GP Portogallo Portimao Castrol Honda MotoGP 2025 – Le pre-qualifiche di Portimao non hanno sorriso a Luca Marini, protagonista di una giornata segnata da una caduta e da condizioni meteo insidiose.
Il pilota della Honda ha dovuto fare i conti con un errore in ingresso curva e con un abbassamento della temperatura della gomma, un fenomeno frequente su un tracciato tecnico e imprevedibile come quello portoghese.
La caduta ha compromesso parte del lavoro previsto, rendendo inutilizzabile una delle moto e costringendo Marini a riorganizzare il programma della giornata.
Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Portogallo Portimao Honda Castrol MotoGP 2025
“Non è stata la nostra giornata migliore, ho commesso un errore con la caduta e ci si è messa anche un po’ di sfortuna. Sono andato largo e la temperatura della gomma è scesa, con le condizioni che avevamo oggi è facile che succeda. Peccato, perché abbiamo perso tempo e non abbiamo potuto usare quella moto, ma sono rimasto concentrato per spingere forte, anche perché si vedeva che il meteo stava cambiando. Per domani dobbiamo migliorare la frenata in curva 1 e 5, qualche messa a punto per aumentare la velocità. Oggi abbiamo anche provato un paio di cose nuove per aiutare gli ingegneri, ed è sempre positivo. Abbiamo fatto tanti progressi quest’anno, ma ce ne sono ancora da fare.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login