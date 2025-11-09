MotoGP | GP Portogallo, Bagnaia: “Bezzecchi merita il terzo posto più di me” [VIDEO]

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Il Gran Premio del Portogallo ha lasciato l’amaro in bocca a Pecco Bagnaia, protagonista di una caduta nella gara lunga di Portimao mentre occupava la quarta posizione.

Il campione torinese aveva mostrato segnali di crescita rispetto al sabato, riuscendo a rendersi più incisivo e competitivo, pur consapevole di non avere il passo necessario per inserirsi nella lotta per il podio.

Nel momento in cui stava consolidando il vantaggio su Fabio Quartararo, la sua corsa si è interrotta bruscamente con una scivolata che ha ricordato l’episodio già vissuto a Phillip Island.

Con lo sguardo rivolto a Valencia, ultima tappa del Mondiale, il pilota Ducati punta a chiudere al meglio e a sfruttare i test per ritrovare sensazioni più positive in vista del futuro. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Oggi avevamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, riuscivo ad essere un pò più incisivo e competitivo, non ero veloce per lottare per il podio, ma si per il quarto posto. Stavo allungando su Quartararo che era quinto in quel momento e stavo spingendo forte perchè volevo arrivare più avanti possibile. Mi si è chiusa come era accaduto a Phillip Island, quindi abbastanza presto, quando spingi può succedere. Sto cercando di fare il meglio che posso, ma il terzo posto nel Mondiale lo merita più “Bez” (Marco Bezzecchi, ndr) di quanto lo possa meritare io.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Valencia e Test Valencia MotoGP 2025

“Questa stagione mi ha messo e ci ha messo a dura prova e a Valencia darò il massimo per chiudere con il miglior risultato possibile. I test potrebbero indirizzare un pò (lo sviluppo, ndr) anche se quelli di Valencia non è che siano fondamentali per lo sviluppo. Si proveranno comunque delle soluzioni e spero vivamente con tuto il cuore che il mio feeling possa essere migliore rispetto a quello attuale.”





