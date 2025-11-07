MotoGP | GP Portogallo Day 1, Bagnaia: “Sensazioni positive”

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Nel venerdì di Portimao, Pecco Bagnaia ha vissuto una giornata divisa tra difficoltà iniziali e incoraggianti conferme nel pomeriggio.

Le pre-qualifiche del GP del Portogallo si sono rivelate un banco di prova complesso, condizionato da scelte di gomme non ottimali e da condizioni della pista tutt’altro che convenzionali.

Il #63 della Ducati ha dovuto fare i conti con un grip precario nella prima sessione, frutto di una mescola anteriore non adatta, ma ha saputo reagire con lucidità e adattamento nella seconda parte della giornata, trovando un buon bilanciamento con diverse configurazioni.

Il lavoro svolto nel box Ducati ha permesso a Bagnaia di ritrovare fiducia, anche se il time attack è stato influenzato da leggere precipitazioni e da una pista insidiosa. Le sensazioni restano positive e il margine di miglioramento è ancora ampio, ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Stamattina abbiamo sbagliato la scelta della gomma davanti ed eravamo in difficoltà, non avevo grip. Oggi pomeriggio da subito con la soft davanti e con il serbatoio pieno è andata meglio. Siamo riusciti a fare un buon lavoro, anche con la dura davanti mi sono trovato bene. Il primo time attack non è venuto bene per via di qualche gocciolina, il secondo è andato bene senza spingere tanto. Sensazioni positive e dobbiamo continuare così. Oggi condizioni particolari, la media non funzionava, dava meno grip della soft. La soft ha tanto grip ma tanti movimenti ma era la gomma giusta per il time attack, anche se avrei preferito avere una hard pronta per il time attack perché appena messa mi ha dato un buon feeling. Al momento Alex è superiore, noi siamo in un gruppo che va dal secondo al sesto.”

