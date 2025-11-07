MotoGP | GP Portogallo Day 1, Acosta: “Mi diverto tanto”

GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta continua a mostrare segnali di maturità e lo fa su uno dei tracciati che più lo esaltano, quello di Portimao.

Nelle pre-qualifiche del GP del Portogallo, il giovane talento spagnolo ha affrontato una giornata dai due volti, con una prima sessione complicata a causa di una scelta di gomma non ideale e un pomeriggio in netta crescita.

Il lavoro svolto con il team KTM ha portato a un miglioramento tangibile del passo gara, soprattutto in vista della Sprint, ma restano alcuni nodi da sciogliere, in particolare sul fronte del consumo degli pneumatici.

Ecco cosa ha detto il #37 della casa austriaca ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato come quello di Portimao sia uno dei suoi tracciati preferiti.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025

“Questa pista mi piace molto, mi diverto tanto. Bella giornata, difficile stamattina con la media davanti ma penso che abbiamo fatto un bello step nel pomeriggio e dobbiamo essere contenti. L’anno scorso sono andato bene, oggi abbiamo mostrato un buon passo per la Sprint ma devo fare una buona qualifica. Il consumo delle gomme con la KTM è alto e dobbiamo lavorare per migliorare questo problema.”

3.3/5 - (3 votes)