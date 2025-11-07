MotoGP

MotoGP | GP Portogallo Day 1, Bezzecchi: “Sono soddisfatto”

Il pilota riminese dell'Aprilia ha ottenuto il quarto posto nelle pre-qualifiche di Portimao

di Alessio Brunori7 Novembre, 2025
GP Portogallo Portimao Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi archivia le pre-qualifiche di Portimao con un incoraggiante quarto posto, frutto di una giornata in cui il feeling con la moto è stato subito buono, ma non privo di insidie.

Il tracciato portoghese, noto per i suoi saliscendi e le curve tecniche, ha messo alla prova piloti e mezzi, accentuando le caratteristiche dinamiche delle moto e richiedendo un grande lavoro fisico in sella. In questo contesto, Bezzecchi ha saputo interpretare al meglio le difficoltà, confermando le buone sensazioni già dal mattino e mantenendo un passo competitivo anche nel pomeriggio.

Il risultato ottenuto in questa prima giornata lascia ben sperare per le qualifiche, dove Bezzecchi cercherà di confermare il buon ritmo e puntare a una posizione di rilievo in griglia, ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Da stamattina ho avuto sensazioni positive, confermate oggi pomeriggio. Buona prima giornata e sono soddisfatto. Pista dove le moto sono ballerine per via di com’è fatta, devi usare tanto il corpo. Noi soffriamo, la nostra moto è più ballerina e qua lo è di più rispetto alla Malesia. Dobbiamo calmarla ma senza esagerare.”

