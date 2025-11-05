MotoGP | GP Portogallo, Bagnaia: “Portimao tracciato particolare”

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia dopo il weekend malese di Sepang, dove dopo aver vinto la Sprint Race, aveva forato la gomma posteriore nella gara domenicale, è pronto a scendere in pista a Portimao.

Il tre volte iridato della Ducati arriva con il solito punto interrogativo che lo ha accompagnato per tutta la stagione, quello della guidabilità della sua Desmosedici GP 25, moto che non gli ha mai dato le stesse sensazioni della GP 24.

Ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso che in classifica è quarto a 5 punti dal terzo in classifica, il connazionale nonché compagno in VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Sono tornato dalla Malesia con un po’ di amaro in bocca, ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara di domenica non è finita nel migliore dei modi anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. Questa era una cosa che ci era mancata negli ultimi GP e dobbiamo continuare in questa direzione. Portimao è sicuramente un tracciato particolare con caratteristiche uniche. Lavoriamo per trovare la stessa confidenza alla guida che abbiamo ritrovato a Sepang.”

