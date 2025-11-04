MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi: “La pista di Portimao mi piace molto”

GP Portogallo Portimao Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi è pronto ad affrontare le ultime due gare di una stagione sicuramente positiva e che lo vede al momento al terzo posto nella classifica iridata.

Il centauro riminese dell’Aprilia arriva a Portimao dopo un Gran Premio della Malesia al di sotto delle aspettative. Punta a tornare tra i protagonisti in una pista che apprezza molto.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che vuole divertirsi in questo finale di stagione, un back-to-back, Portimao e poi il finale a Valencia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Sono molto contento di tornare a Portimao. L’anno scorso abbiamo corso qui all’inizio della stagione, quindi è passato molto tempo dall’ultima volta. È una pista che mi piace molto e ho grande voglia di affrontarla di nuovo. Saranno due gare importanti, cercheremo di fare un buon lavoro con tutta la squadra e con Aprilia, di divertirci e di chiudere al meglio questa stagione.”

