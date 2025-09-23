MotoGP | GP Motegi, Morbidelli: “La pista mi piace molto”

GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Dopo il doppio quarto posto di Misano, Franco Morbidelli è pronto a tornare in pista a Motegi, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio del Giappone.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team, attualmente sesto nella classifica generale con 180 punti, vanta un podio in Giappone, un terzo posto conquistato nel 2016 in Moto2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Ora si va in Giappone, la pista di Motegi mi piace molto, anche se è molto difficile. Abbiamo molta fiducia dopo le prestazioni delle ultime gare. Arriviamo in Asia con sensazioni positive anche guardando il tanto lavoro svolto durante la giornata di test a Misano dopo il GP. Ci siamo preparati anche abituandoci al fuso orario, sarà una trasferta asiatica molto impegnativa e bisognerà prepararsi bene. Comunque arriveremo pronti.”

2.3/5 - (10 votes)