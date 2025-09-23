MotoGP | GP Motegi, Di Giannantonio: “Siamo pronti per il GP del Giappone”

GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio cercava un weekend lineare e a Misano sono arrivati un podio Sprint e un quinto posto domenicale.

Ora arriva la prima delle quattro gare extra-europee, si corre a Motegi il Gran Premio del Giappone e il romano del VR46 Racing Team è pronto a dare battaglia e cercherà di confermare il buon lavoro svolto durante la giornata di test a Misano. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La pista di Motegi mi piace molto. Mi carica tanto andare fuori dall’Europa, la routine del weekend cambia un po’. Si trascorre anche molto tempo con la squadra. Non vedo l’ora di scendere in pista anche per confermare il buon lavoro che abbiamo svolto durante la giornata di test a Misano. Sarà importante finire quest’ultima parte di stagione in maniera solida, siamo pronti per il GP del Giappone

2.3/5 - (10 votes)