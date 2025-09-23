MotoGP | GP Motegi, Marini: “Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – Dopo la sua gara di casa a Misano, Luca Marini è pronto ad affrontare la gara di casa della Honda, il Gran Premio del Giappone, che si disputerà al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring.

Il pilota pesarese è reduce da belle gare e un test positivo a Misano e questo lo fa ben sperare anche per la gara nipponica. Ecco cosa ha detto il #10 non vede l’ora di correre davanti a tutti i tifosi giapponesi.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo; non vedo l’ora di correre davanti a tutti i tifosi giapponesi che mi hanno adottato ancora di più da quando sono in Honda. Un aspetto positivo del GP del Giappone è che potremo incontrare molti membri dello staff HRC in Giappone, parlare con loro, pianificare le gare e mostrare loro cosa il loro duro lavoro ha contribuito a realizzare. A volte a Motegi il meteo può cambiare molto, ma le previsioni danno un bel po’ di caldo. Divertiamoci con i nostri tifosi di casa.”

4.7/5 - (45 votes)