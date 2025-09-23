MotoGP

MotoGP | GP Motegi, Marini: “Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo”

Il #10 della casa nipponica: "Non vedo l'ora di correre davanti a tutti i tifosi giapponesi"

di Alessio Brunori23 Settembre, 2025
MotoGP | GP Motegi, Marini: “Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo”MotoGP | GP Motegi, Marini: “Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – Dopo la sua gara di casa a Misano, Luca Marini è pronto ad affrontare la gara di casa della Honda, il Gran Premio del Giappone, che si disputerà al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring.

Il pilota pesarese è reduce da belle gare e un test positivo a Misano e questo lo fa ben sperare anche per la gara nipponica. Ecco cosa ha detto il #10 non vede l’ora di correre davanti a tutti i tifosi giapponesi.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Arriviamo a casa Honda in un momento davvero positivo; non vedo l’ora di correre davanti a tutti i tifosi giapponesi che mi hanno adottato ancora di più da quando sono in Honda. Un aspetto positivo del GP del Giappone è che potremo incontrare molti membri dello staff HRC in Giappone, parlare con loro, pianificare le gare e mostrare loro cosa il loro duro lavoro ha contribuito a realizzare. A volte a Motegi il meteo può cambiare molto, ma le previsioni danno un bel po’ di caldo. Divertiamoci con i nostri tifosi di casa.”

4.7/5 - (45 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-irta-misano-2025-00060.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00137.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00129.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00081.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00051.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00125.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00108.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00118.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00122.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00039.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00107.JPGmotogp-test-irta-misano-2025-00126.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news