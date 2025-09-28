MotoGP | GP Motegi Gara, Mir: “Ho avuto dubbi, lottato per questo podio”

GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – Joan Mir torna sul podio di una gara della MotoGP, non gli accadeva dal Gran Premio del Portogallo 2021.

Il Campione del Mondo 2020 della MotoGP (vinse il Titolo con la Suzuki, ndr) ha corso una bellissima gara a Motegi, gara di casa della Honda, podio “vero” arrivato nella gara “lunga” della domenica.

Una bella soddisfazione per il #36 che commentando la gara ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato come in qualche momento abbia dubitato di se stesso.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Giappone Motegi Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho passato per tante cose che non basta un’intervista, è un momento molto bello. Sono successe tante cose in questi 1000 giorni. Ho deciso di andare in Honda in un momento di difficoltà, abbiamo lottato tanto per goderci questo podio. Grazie alla Honda e a tutti quelli che ci hanno creduto più di me, speriamo di poterci ripetere tante volte. C’è stato un momento dove andavo più veloce di Marc (Marquez) e Acosta, ma dovevo forzare tanto sul davanti e ha iniziato a muoversi, avevo paura di non arrivare a fine gara e per questo ho rallentato un po’. Temevo il calo negli ultimi giri, alla fine ha pagato. Ci manca ancora un po’ di accelerazione, ma siamo nel podio e già pensiamo al prossimo. Ho avuto tanti dubbi, in questo sport rischiamo la vita e a volte ti deve ricompensare il sacrificio che fai. Per un momento, non l’ho fatto.”

Foto: Valter Magatti

