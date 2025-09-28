MotoGP | Gp Giappone Gara, Bagnaia: “Oggi ho proprio goduto”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Vittoria col brivido quella di Pecco Bagnaia a Motegi, con il tre volte iridato della Ducati che ha bissato il successo ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone.

Dopo la pole position e la vittoria nella gara “corta” del sabato, arrivata dopo che nei test di Misano aveva provato un mix tra la Desmosedici GP 25 e la GP 24, solo il motore che “fumava” stava per fermare il pilota di Chivasso che invece porta a casa la seconda vittoria della stagione dopo quella di Austin. Ecco cosa ha detto il #63 della “Rossa” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Mi hanno detto dopo (della moto che fumava, ndr), non ho visto niente. Negli ultimi giri, mi sembrava che uscissi piano dalle curve, ma non so cosa sia successo, mancava solo che oggi mi avessero squalificato, perché non l’avrei presa bene. E’ un grande peccato non aver potuto sfruttare quello che ho sempre potuto fare prima, è il primo weekend dove sento le cose a posto e abbiamo fatto paura. Dopo un anno così era difficile immaginare di trovare una quadra, meglio tardi che mai. Oggi ho proprio goduto, è dal test di Misano che mi diverto a guidare la mia moto. Sarò testone ma l’ultima persona che smette di credere in me sono io e sapevo che nel momento in cui sarei stato messo nella condizione di stare davanti ci sarei stato. Come uomo sono molto orgoglioso. Questo è il nostro livello, Marc ha corso con l’idea del Mondiale, dalle prossime gare vedremo. Le prossime due gare sono amiche mie e di Marc, sarebbe divertente lottare fino alla fine.”

4.1/5 - (17 votes)