MotoGP | Dovizioso su Marquez: “Marc ha messo in crisi tutti”

Ducati MotoGP 2025 – Andrea Dovizioso ha condiviso molti momenti della sua carriera con Marc Marquez e ne ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tra i vari argomenti trattati, il “Dovi”, attuale tester Yamaha, ha parlato della strepitosa stagione dell’otto volte iridato, che domenica in Giappone potrebbe già aggiudicarsi il nono Titolo, settimo in Top Class, dei suoi avversari tra cui Pedrosa, Lorenzo e Stoner e della situazione che sta vivendo Bagnaia da quando Marquez è arrivato nel suo box.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso su Marc Marquez MotoGP 2025

“Ha quasi 200 punti di distacco; è da tanto che non si vede più una cosa del genere. È completo in tutto, non ho problemi a riconoscere quando tifare più o meno un pilota: può stare più o meno antipatico, ma bisogna riconoscere ciò che è; se è forte e più completo, buon per lui. È forte su tutti gli aspetti, è quella la difficoltà. Oltre a essere più forte in alcuni aspetti, è forte su tutto. Il lato ‘negativo’ è che non riesce a trattenersi, detto da lui, e questo è pericoloso. Ha fatto tante cadute ed è stato fortunato a farsi veramente poco male. È bravo a essere fisicamente preparato e ad avere la mentalità giusta, ma poi ci vuole anche fortuna. Io non ho vissuto Valentino negli anni in cui dominava, quindi posso parlare di Marquez: Marc ha messo in crisi tutti, più riesci a vedere cosa fa e più ti abbatti. Sento parlare tanto del discorso di Bagnaia: indipendentemente dal discorso tecnico che solo loro sanno, psicologicamente è devastante quando uno è nella stessa tua situazione e riesce a fare certe cose. Per il pilota che l’ego inevitabilmente ce l’ha altissimo, diventa controproducente.”

Dichiarazioni Andrea Dovizioso su Pedrosa, Lorenzo e Stoner MotoGP

“Pedrosa e Lorenzo e Stoner sono piloti che ho vissuto quasi tutti gli anni: Jorge in tutti gli anni perché abbiamo fatto sempre il passo di categoria nello stesso momento, Dani quasi uguale, Casey ha fatto diversi salti di categoria. Momenti diversi, ma tutti sono stati devastanti: tutti hanno avuto alti e bassi, ma molti più alti e quando erano in forma, vincevano. Nei miei primi 10 anni di carriera parlo di Lorenzo, Pedrosa e Stoner. Poi dopo è subentrato Valentino, ma era già avanti in carriera. Con lui non mi sono mai giocato campionati, tante lotte ma mai per il campionato. Poi è arrivato Marc, io me lo sono vissuto dall’inizio alla fine: lui è l’unico che c’è sempre stato tutti gli anni e sempre davanti. Con gli altri c’è sempre stato un anno uno e un anno l’altro, ma lui no.”

