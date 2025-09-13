MotoGP | GP Misano Sprint Race, Morbidelli: “Passo gara molto buono”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli ha affrontato la Sprint Race con la giusta mentalità che gli ha permesso di tagliare il traguardo in quarta posizione. Nonostante un errore alla partenza, il pilota italo-brasiliano è rimasto sempre nella Top 5 e ha provato ad attaccare il suo compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio ma il romano aveva più velocità.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Bellissima sprint, passo gara molto buono. Quando abbiamo lottato per il podio non ho sfruttato l’unico errore di Diggia, andava forte e non sono riuscito ad attaccarlo. Un sabato solido per il team. Ci sono delle fasi in cui Diggia era più veloce, altre dove lo ero io. Lui era più veloce di me nel T1 e nel T4, io ero più veloce del T2 e nel T3. Le due moto hanno caratteristiche un po’ diverse. Vista la partenza non brillantissima, non sono riuscito a togliere l’abbassatore davanti, è stata la miglior gara che potessi fare. Domani l’obiettivo è fare un’altra bella gara per me e per la squadra”

Dichiarazioni Franco Morbidelli su rapporto con Fabio Di Giannantonio GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“C’è tanto rispetto, c’è un bel rapporto, tifiamo Roma entrambi. Vuoi perché siamo entrambi di Roma, vuoi perché abbiamo un carattere simile, il suo carattere mi piace. Non ci vediamo tutti i giorni come i ragazzi dell’Academy ma c’è un rapporto limpido”

Foto: Valter Magatti

2.4/5 - (8 votes)