MotoGP | GP Misano, Marquez: “Meglio non dare importanza a chi esulta per una caduta”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – La Sprint Race di Misano di Marc Marquez si è interrotta nel corso del sesto giro, subito dopo aver sorpassato Marco Bezzecchi.

L’otto volte iridato ha perso l’anteriore della sua Desmosedici GP alla curva 15, mettendo fine al suo filotto di vittorie Sprint.

Poco male, il Titolo è ormai matematicamente nelle mani dei famiglia Marquez, ecco cosa ha detto il #93 della Ducati a fine gara dove ha parlato anche di chi ha esultato alla sua caduta.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Misano MotoGP 2025

“Ho sempre detto di essere umano, sono gli altri che credono non lo sia e che non sia di questo pianeta, però sono umano, si commettono errori, e oggi l’abbiamo commesso alla curva 15. Avevo già fatto la parte più difficile della gara, che era la partenza. Avevo preso rischi e sovratensione in quelle prime due curve e ho rischiato in quel sorpasso che ho fatto, in una zona dove normalmente non si sorpassa, ma bisogna sorprendere i rivali in questo modo. E in quello stesso giro non ho considerato che forse la temperatura della gomma non era ancora scesa. Era la prima volta che arrivavo lì davanti e ho frenato un pochino più tardi e si è chiusa davanti. La gestione della partenza e dei primi giri è stata buona. Quando ho visto Bezzecchi commettere due, tre errori, è lì che ho attaccato, non volevo attaccarlo lì, volevo farlo più tardi, perché con la gomma usata mi trovo meglio, ma domani cercheremo di continuare con la stessa dinamica e vedremo con quella media posteriore se possiamo stare vicini a Bezzecchi, che è il pilota con più ritmo al momento.”

Dichiarazioni Marc Marquez Titolo in Famiglia Sprint Race GP Misano MotoGP 2025

“La notizia più importante di oggi è che, mancando sei gare, contando quella di domani, restano solo due piloti con possibilità di lottare per il titolo, e sono due della stessa famiglia, quindi quest’anno abbiamo vinto. Cercheremo di ottenere il massimo sia qui che in Giappone, ma cercheremo di continuare continuando a lottare per le vittorie, ma è importante anche finire le gare. La mentalità che avevo all’inizio dell’anno: non commettere errori. Si possono commettere, sì, ma bisogna imparare da questi.”

Mi aspettavo la prima fila, questo era l’obiettivo. Non è stato possibile, un po’ anche per dei problemi che stiamo avendo questo weekend, quando monto la gomma posteriore nuova, la morbida, mi spinge un po’ davanti. Domani la partenza e i primi giri saranno importanti come sempre in questa MotoGP e poi cercheremo di gestire nel miglior modo possibile. Forse non abbiamo l’opzione di attaccare perché gli altri vanno più veloci, come è successo in Catalogna. Se possiamo, lo faremo, altrimenti bisogna capire che un podio è un buon risultato.”

Parlando di chi ha esultato per la sua caduta ha aggiunto: “Meglio non parlare di questi gesti per non dargli più importanza.”

Foto: Valter Magatti

4.1/5 - (16 votes)