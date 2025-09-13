MotoGP | GP Misano, Di Giannantonio: “Super contento del podio”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Terzo podio Sprint consecutivo per Fabio Di Giannantonio, che dopo quelli di Balaton e Barcellona, lo ha conquistato anche a Misano.

Secondo in Ungheria e terzo al Montmelò, quest’ultimo risultati bissato al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 16esima tappa della MotoGP 2025.

Per “Diggia” al quinto podio Sprint complessivo, l’obiettivo è fare bene anche nella gara “lunga” della domenica, cosa che non gli è accaduta nelle ultime due gare.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Mi aspettavo un po’ di più della qualifica, sinceramente. Abbiamo fatto un grande step sulla moto, mi aspettavo veramente di togliere quei decimini che servivano per partire magari in prima fila o al limite in seconda, invece terza fila, quindi è sempre un po’ più difficile partire settimi e ambire al podio, soprattutto una pista dove si passa difficilmente come Misano. Ho però fatto una super partenza, poi avevo davanti Fabio (Quartararo) che andava più lento di me e quindi stavo cercando il modo di passarlo e poi alla fine è stato molto difficile perché Frankie (Morbidelli, suo team-mate nel VR46 Racing Team, ndr) spingeva e non mi lasciava un minimo di spazio e mi ha portato veramente a spingere. Primo podio a Misano con la MotoGP, quindi super contento e allo stesso tempo concentrato per domani. Per la gara voglio essere concentrato, fare bene, fare una bella prestazione e poi vediamo alla fine dove dove saremo arrivati.”

Foto: Valter Magatti

