MotoGP | GP Misano Sprint Race, Bagnaia: “Sto vivendo un incubo”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Continua il momento difficile di Pecco Bagnaia, che dopo una buona prima giornata chiusa in quarta posizione, si è qualificato ottavo per poi chiudere mestamente 13esimo la Sprint Race di Misano.

Il tre volte iridato della Ducati ha definito un vero e proprio incubo la sua gara, nessun sorpasso effettuato e ben sei subiti. Ecco la sua analisi della gara, che però non spiega la sua debacle, che ormai dura da troppo tempo.

Il feeling con la Desmosedici GP 25 non è mai sbocciato e a sei gare dalla fine della stagione è ormai matematicamente fuori dalla lotta per il Titolo.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race Misano Ducati MotoGP 2025

“Non ho molto da dire, sto vivendo un incubo, voglio tornare al box, analizzare le cose e cercare di capire qualcosa perché non ho capito cosa sia successo oggi. Sento solo che non stiamo capendo cosa sta succedendo, questo è caos. Questo è il vero… Con la stessa moto di oggi non sarò davanti neanche in gara. Purtroppo oggi qualcosa non ha funzionato. Gara frustrante quello di oggi. Non è possibile girare un secondo, un secondo e mezzo più piano rispetto agli altri turni del weekend. Ho fatto una buona partenza, ma poi c’è stato un imbuto e ho perso posizioni, mi sono trovato nella nella posizione sbagliata. Bisogna stringere i denti. Nessuna anomalia tecnica, solo sensazioni strane. Un giorno torneremo in alto, spero che sia davvero presto.”

