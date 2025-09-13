MotoGP | GP Misano, Marini: “Esultanza di alcuni alla caduta di Marquez? Preferisco non rispondere”

GP Misano Castrol Honda MotoGP 2025 – Dopo l’ottima qualifica di Misano, Luca Marini si aspettava qualcosina in più del settimo posto, un risultato comunque positivo.

Il pesarese della Honda che partiva dalla seconda fila, sesto tempo, non ha però ritrovato in gara il ritmo evidenziato in prova, ecco cosa ha detto il #10 della casa giapponese, che ha sottolineato comunque i progressi della RC213V.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

“Dopo il feeling di stamattina mi aspettavo di più. La moto stamattina mi piaceva molto, era migliorata rispetto a ieri, però nel pomeriggio non ho ritrovato quel feeling ottimale che avevo questa mattina, perché avevo fatto diversi giri in 31 basso, abbastanza agilmente. In qualifica sono riuscito a fare un grandissimo giro mettendoci un po’ un po’ di quell’extra del Gran Premio di casa, ma oggi nella Sprint sin dall’inizio non andavo, non avevo le stesse sensazioni, non riuscivo a fermarmi bene in frenata e non riuscivo a far girare bene la moto al centro curva e quindi ero sempre un po’ in ritardo in ogni fase.”

Dichiarazioni Luca Marini Condizioni Pista Sprint Race GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

“C’era un po’ più di vento in gara e quindi nel T3 non riuscivo a fare la differenza come stamattina, di solito perdevo sempre, ma uno o due decimi nel T2, ma li riguadagnavo di nuovo al T3, ma non sono riuscito a farlo in gara, quindi quello ha influito. La condizione della pista era peggiore, c’era meno grip essendoci stata la qualifica della Moto2, dove sono andati tutti fortissimo e hanno sicuramente lasciato molto la gomma Pirelli per per fare i tempi, perché hanno fatto dei tempi pazzeschi. All’inizio, soprattutto per quello, ho faticato un po’ troppo.”

Dichiarazioni Luca Marini Miglioramenti RC213V Sprint Race GP Misano Honda Castrol MotoGP 2025

“Siamo migliorati, è bello avere queste sensazioni perché siamo consapevoli dei passi avanti fatti ed è bello averlo confermato anche qua a Misano, soprattutto questa mattina con la qualifica. E anche se c’è ancora tanta strada da fare, è comunque positivo.”

Infine gli è stato chiesto un parere su chi ha esultato alla caduta di Marc Marquez, ma il pesarese (fratello di Valentino Rossi, ndr) ha così glissato. “Preferisco non rispondere a questa domanda.”

Foto: Valter Magatti

