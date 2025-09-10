In evidenza

MotoGP | GP Misano, Bagnaia: “Pista speciale”

Il piemontese della Ducati arriva in Emilia Romagna dopo il difficile weekend catalano di Barcellona

di Alessio Brunori10 Settembre, 2025
GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia arriva nella gara di casa di Misano dopo il difficile weekend di Barcellona.

Il tre volte iridato della Ducati dopo il 21esimo tempo in qualifica e una Sprint Race chiusa in 14esima posizione, aveva rimontato nella gara “lunga” della domenica, chiudendo settimo dopo una buona rimonta.

Sul tracciato dove si allena spesso con i colleghi della VR46 Riders Academy, il piemontese vanta una doppietta, nel 2021 e 2022.

“Misano è sempre speciale, cercheremo di goderci l’abbraccio di tutti i tifosi Ducati. Ci arriviamo motivati, in Catalunya abbiamo lottato, dopo la qualifica è stato un weekend in salita ma abbiamo anche chiuso in crescendo con una bella gara e rimonta domenica. Ripartiamo da queste buone sensazioni: continuiamo a lavorare sodo e sfruttiamo le caratteristiche della pista a nostro favore.”

