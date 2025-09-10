MotoGP

MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Entusiasta di correre la gara di casa”

Il pilota riminese della KTM è reduce dal podio di Barcellona

di Alessio Brunori10 Settembre, 2025
GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Dopo il bellissimo podio ottenuto al Montmelò di Barcellona, Enea Bastianini è pronto a correre la gara di casa a Misano.

Sul circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli, la “Bestia” cercherà di proseguire il trend positivo che dopo la pausa estiva lo ha portato a battagliare per le primissime posizioni, questo dopo una prima metà di stagione veramente difficile.

Il #23 non si è però arreso e anzi ha tirato fuori gli “attributi” tornando nelle posizioni che contano. A Misano ha conquistato il terzo posto nell’edizione 2024 del GP di San Marino, e ha poi vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna pochi giorni dopo. Era andato a podio anche nell’anno del debutto, il 2021 e l’anno successivo. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati e attuale rider KTM Tech3.

“Sono super entusiasta di andare a Misano per la mia gara di casa, amo moltissimo questo round, e abbiamo la fiducia derivante dal nostro primo podio della stagione in Catalogna. Tutti i piloti italiani conoscono il circuito di Misano a memoria, ci alleniamo tutti insieme lì durante le pause estive e invernali, quindi sarà un weekend competitivo. Tuttavia, penso che abbiamo il potenziale per ottenere un buon risultato, quindi vediamo come andrà il weekend, e godiamocelo!”

