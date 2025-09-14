MotoGP | GP Misano, Marquez: “I commenti di alcuni mi hanno caricato”

GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez aveva solo un pensiero in testa dopo la caduta della Sprint Race di Misano, vincere la gara “lunga” della domenica.

I fischi dei tifosi italiani lo hanno caricato a “molla” e l’esultanza sul podio con la tuta in mano come aveva fatto il suo connazionale Leo Messi con la maglietta, al Santiago Bernabéu nell’aprile 2017, per festeggiare la vittoria per 2-3 del suo Barcellona in casa del rivale.

Un qualcosa che aveva “studiato” già dopo la Sprint Race e che ha potuto fare sul podio del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

A spalancargli la strada verso la vittoria un piccolo errore di Marco Bezzecchi alla curva 8, la “Quercia” nel corso del 12esimo giro, una vittoria comunque sudata, perchè il “Bez” non ha mollato fino alla fine.

Per l’otto volte iridato 11esima vittoria domenicale, 25esima contando le Sprint, 73esima vittoria in Top Class, 99esima in carriera.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Misano MotoGP 2025

“Messi è sempre stato un riferimento per me. Sentivo che oggi dovevo far parlare il ‘campo’, perché ieri abbiamo commesso un errore. Nel paddock ci sono molte persone che mi hanno sostenuto, ma ci sono stati anche molti commenti infelici e questo non ha fatto altro che far crescere il fuoco dentro di me. Oggi sono partito più concentrato che mai, per questo ho mantenuto un ritmo intenso fin dal warm-up. In gara ho dato tutto quello che avevo, come era successo lo scorso fine settimana. Abbiamo fatto un passo veloce per come era la pista, perché con la pioggia di notte mi ha fatto perdere un po’ di grip, ma è vero che il fatto di avere l’avviso per limiti di pista e di aver già toccato nuovamente il verde, ha fatto sì che se lo avessi toccato di nuovo avrei avuto un long-lap. Quindi ho avuto quella cautela in più alla curva 11 e nelle ultime due”.

Dichiarazioni Marc Marquez Avversari Gara GP Misano MotoGP 2025

“Ogni volta abbiamo un avversario diverso, a Barcellona era Alex (suo fratello, ndr), qui è stato Bezzecchi. Vincere tutte le gare non è normale. E quello che cerco di fare è essere il pilota più completo su tutti i circuiti.”

Dichiarazioni Marc Marquez Titolo in Giappone Gara GP Misano MotoGP 2025

“Non sarà facile perché Alex sta dimostrando un ottimo livello in tutti i circuiti, ma cercheremo di chiuderlo il prima possibile senza impazzire. Il fatto di chiuderlo a casa della Honda o meno non mi interessa. Ho un enorme rispetto per Honda, per me, la cosa più importante è vincerlo ovunque sia.”

