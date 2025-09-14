MotoGP | GP Misano Gara, Morbidelli: “Grazie alla squadra”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli ha chiuso il weekend di casa con il sorriso. Dopo il quarto posto nella Sprint Race di ieri, oggi ha confermato il risultato nel Gran Premio di Misano. Una buona iniezione di fiducia dopo il weekend di Barcellona da dimenticare.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Soddisfatto più di ieri perché la gara lunga è più difficile. Weekend tosto, venivamo da un momento difficile e quindi portare nel GP di casa un tipo di prestazione del genere è stato veramente importante. Devo ringraziare la squadra che mi è stata molto vicina. Ci siamo presentati qui con un ottimo spirito, sono state due gare dove sono rimasto abbottonato per non fare cavolate. Poi abbiamo messo in pista il nostro livello fin dal venerdì. Molto bene, ringrazio tutti. L’approccio abbottonato ci fa portare a casa il risultato, vogliamo sempre di più e sappiamo che per avere di più bisogna rischiare ma sappiamo che è un momento caldo. Stare abbottonati qui non è normale. Barcellona è stata tosta, una somma di varie cose che mi sono arrivate tutte addosso, fare questo weekend a casa ci dà molta fiducia per le prossime. Dobbiamo continuare in questo modo. Domani lavoreremo per fare i miglioramenti che vogliamo fare”

Foto: Valter Magatti

