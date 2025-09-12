MotoGP

MotoGP | GP Misano Day 1, Morbidelli: “Basta penalità”

Il #21 della Ducati: "Siamo partiti belli tonici"

di Alessio Brunori12 Settembre, 2025
GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli punta ad un weekend lineare e senza penalità, cosa che non gli è accaduta nelle ultime gare.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team, che ha iniziato con 10 minuti di ritardo le FP1 per la penalità avuta a Barcellona, quando dopo essere caduto, aveva avuto da ridire con i commissari (questa è la versione ufficiale, ma il #21 della Ducati aveva spiegato che la penalità era avvenuta per essere rientrato in pista in un punto pericoloso, ndr), ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini in terza posizione, alle spalle di Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Ecco cosa ha detto “Morbido” che punta a riscattare la doppia caduta di Barcellona, un weekend da dimenticare per il #21 della Ducati.

“E’ stata una mattinata un po’ particolare perché sono dovuto stare 10 minuti al box, ma comunque siamo riusciti a fare un buon lavoro. Abbiamo preso il ritmo in una maniera molto veloce, perché abbiamo fatto comunque dei run un po’ più corti, però siamo subito entrati nel ritmo e questo è stato positivo. Non voglio altre penalità per il futuro.”

“Cercheremo di continuare con questo trend e cercheremo di mantenere il il programma di lavoro ben chiaro come come lo è stato fino adesso e cercheremo di completare tutto il nostro programma e arrivare in nel miglior stato di forma per la Sprint e soprattutto per la qualifica.”

“È il Gran Premio di casa. Sicuramente bisogna essere belli tonici e siamo partiti belli tonici e sono contento di questo. Il programma non è cambiato più di tanto perché comunque abbiamo abbiamo lavorato più o meno nella stessa maniera.”

“Vale (Rossi) è già qui, ho parlato con lui, Uccio, Albi e Carlo, la mia famiglia sportiva. Ci siamo seduti, abbiamo parlato molto e ci siamo presentati qui completamente ‘puliti’ dal weekend di Barcellona e questo venerdì ne è il riflesso.”

Foto: Valter Magatti

