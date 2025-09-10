MotoGP | GP Misano, Marquez: “Pista favorevole al mio stile di guida”
L'otto volte iridato cerca il sesto successo sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli
GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez va a caccia del sesto successo in carriera a Misano, dopo quelli del 2015, 2017, 2019 e 2021 con la Honda e quello del 2024 con la Ducati.
L’otto volte iridato arriva su una pista favorevole, che ospiterà la 16esima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.
A Barcellona dopo aver vinto la gara Sprint, si era dovuto arrendere a suo fratello Alex Marquez nella gara “lunga” della domenica e per questo non potrà festeggiare il Titolo questo weekend.
Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Misano MotoGP 2025
“In Catalunya è stata una gran gara, una bella festa con tutti i tifosi e su un tracciato, che almeno sulla carta non era perfetto per le mie caratteristiche, abbiamo centrato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel GP. Sapevo che Alex (Marquez, ndr) era velocissimo, già dal primo turno di libere aveva un altro passo nell’ultimo settore. Misano invece è una pista più favorevole al mio stile, sarà un weekend dedicato a tutti i tifosi Ducati, non vedo l’ora di scendere in pista.”
