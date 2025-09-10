MotoGP

MotoGP | GP Misano, Marquez: “Pista favorevole al mio stile di guida”

L'otto volte iridato cerca il sesto successo sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli

di Alessio Brunori10 Settembre, 2025
GP Misano Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez va a caccia del sesto successo in carriera a Misano, dopo quelli del 2015, 2017, 2019 e 2021 con la Honda e quello del 2024 con la Ducati.

L’otto volte iridato arriva su una pista favorevole, che ospiterà la 16esima tappa della MotoGP 2025, il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.

A Barcellona dopo aver vinto la gara Sprint, si era dovuto arrendere a suo fratello Alex Marquez nella gara “lunga” della domenica e per questo non potrà festeggiare il Titolo questo weekend.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Misano MotoGP 2025

“In Catalunya è stata una gran gara, una bella festa con tutti i tifosi e su un tracciato, che almeno sulla carta non era perfetto per le mie caratteristiche, abbiamo centrato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel GP. Sapevo che Alex (Marquez, ndr) era velocissimo, già dal primo turno di libere aveva un altro passo nell’ultimo settore. Misano invece è una pista più favorevole al mio stile, sarà un weekend dedicato a tutti i tifosi Ducati, non vedo l’ora di scendere in pista.”

