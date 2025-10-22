MotoGP | GP Malesia, Bastianini: “Possiamo essere competitivi”

GP Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025 – Reduce da un weekend in crescendo a Phillip Island, Enea Bastianini è pronto a scendere in pista in Malesia, teatro della 20esima gara della MotoGP 2025.

Il pilota riminese ha sistemato le cose nel corso del fine settimana, trasformando la sua P20 in griglia in una top 10 nella Sprint e in un 9° posto la domenica.

Il pilota romagnolo ha trasformato una qualifica difficile in due risultati solidi, al Sepang International Circuit si aspetta di essere competitivo, ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025

“Arriviamo in Malesia, una pista su cui abbiamo dei riferimenti dai test pre-stagionali con la KTM, il che è già un aspetto positivo. Tuttavia, molte cose sono cambiate da febbraio: la moto è piuttosto diversa, e anche il modo in cui mi sono adattato alla KTM e il mio stile di guida sono cambiati. Veniamo da una gara positiva in Australia, quindi penso che possiamo essere competitivi anche questa settimana in Malesia e avvicinarci ai nostri rivali.”

