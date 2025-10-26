MotoGP | GP Malesia Gara, Alex Marquez: “Molto contento”

GP Malesia Sepang Gresini Racing 2025 – Alex Marquez grande protagonista a Sepang con una prestazione solida e strategica che gli regala una vittoria meritata.

Dopo un inizio di weekend complicato, il pilota spagnolo ha saputo ribaltare la situazione già dalle qualifiche e dalla Sprint Race (chiusa al secondo posto, ndr), portando a casa il secondo successo stagionale dopo quello di Barcellona, terza vittoria in Top Class.

Questa vittoria regala al Gresini Racing il Titolo di miglior squadra indipendente della MotoGP 2025. Ecco cosa ha detto il più piccolo dei fratelli Marquez ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara Gp Malesia Sepang Gresini Racing 2025

“Sono molto contento. Ieri abbiamo faticato e il feeling non è stato al top per tutto il weekend. Però abbiamo avuto la pazienza e la serenità di cambiare la situazione. Stamattina abbiamo modificato qualcosa che mi ha dato fiducia. Il mio piano era sorpassare subito, gestire bene la gomma ed essere tranquillo. Abbiamo gestito tutto alla perfezione fino alla fine.”

Foto: Michelin

