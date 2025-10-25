MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Morbidelli: “Mi sono divertito”

MotoGP

Quinto posto nella gara "corta" di Sepang per il pilota del VR46 Racing Team, diventato poi quarto per la penalità ad Aldeguer

di Alessio Brunori25 Ottobre, 2025
GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli chiude la Sprint del GP della Malesia con un solido quinto posto (diventato poi quarto grazie alla penalità inflitta a Fermin Aldeguer, ndr), frutto di una gara combattuta e gestita con intelligenza.

Il pilota italiano-brasiliano ha saputo rimanere lucido nel traffico, approfittando degli episodi di gara per consolidare la sua posizione.

Il feeling ritrovato e la fiducia nel passo gara aprono buone prospettive in vista della domenica, dove Morbidelli punta a migliorare ulteriormente il risultato.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Mi sono divertito in questa Sprint, soprattutto per le battaglie in pista. La partenza non è stata delle migliori, complice una posizione sulla griglia piuttosto sporca, e mi sono ritrovato subito nel traffico con altri piloti. Non è stata una lotta semplice, ma sicuramente intensa e piacevole.

A un certo punto uno dei piloti davanti è caduto, e questo mi ha permesso di creare un po’ di margine su chi mi seguiva. Purtroppo ero troppo distante dalla Top3 per poterci provare, ma nel complesso sono soddisfatto. Domani spero di fare ancora meglio. Oggi con la gomma media alcuni sono stati molto veloci, vedremo come comportarci noi nella gara lunga.”

Foto: Valter Magatti

