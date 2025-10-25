MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marini: “Peccato per la caduta”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Partito dalla tredicesima posizione, Luca Marini (in testa al gruppetto nella foto, ndr) ha corso una delle gare più combattive della sua stagione, purtroppo finita con una caduta.

Ha battagliato con Marco Bezzecchi, con Pol Espargaró e il tentativo di sorpasso su quest’ultimo si è però concluso con un contatto: Marini è finito a terra, mentre Espargaró è stato spinto largo.

Si tratta della prima caduta stagionale per il pesarese, che era stato il più veloce delle FP2 ma che non era riuscito ad agguantare la Q2 in qualifica.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho visto Pol (Espargarò) andare largo, così ho provato a infilarmi nel varco, ma sono entrato un po’ troppo lentamente, quindi lui non mi ha visto ed è rientrato in traiettoria. È stato un mio errore, ci siamo toccati e sono caduto. Sono cose che possono succedere e sto bene, solo un colpo al dito ma niente di serio. Peccato, perché il nostro passo era davvero buono e avevamo il potenziale per metterci in mostra. Vediamo cosa ci riserverà domani: la moto sta migliorando, ma dobbiamo concentrarci sulla velocità sul giro secco per fare quel passo in avanti che gli altri riescono a fare. Sono fiducioso che Honda HRC possa riuscirci, perché il tempo che abbiamo recuperato in appena un anno è incredibile.”

