MotoGP

MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marini: “Peccato per la caduta”

Primo "crash" stagionale per il #10 della Honda al Sepang International Circuit

di Alessio Brunori25 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marini: “Peccato per la caduta”MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marini: “Peccato per la caduta”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Partito dalla tredicesima posizione, Luca Marini (in testa al gruppetto nella foto, ndr) ha corso una delle gare più combattive della sua stagione, purtroppo finita con una caduta.

Ha battagliato con Marco Bezzecchi, con Pol Espargaró e il tentativo di sorpasso su quest’ultimo si è però concluso con un contatto: Marini è finito a terra, mentre Espargaró è stato spinto largo.

Si tratta della prima caduta stagionale per il pesarese, che era stato il più veloce delle FP2 ma che non era riuscito ad agguantare la Q2 in qualifica.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho visto Pol (Espargarò) andare largo, così ho provato a infilarmi nel varco, ma sono entrato un po’ troppo lentamente, quindi lui non mi ha visto ed è rientrato in traiettoria. È stato un mio errore, ci siamo toccati e sono caduto. Sono cose che possono succedere e sto bene, solo un colpo al dito ma niente di serio. Peccato, perché il nostro passo era davvero buono e avevamo il potenziale per metterci in mostra. Vediamo cosa ci riserverà domani: la moto sta migliorando, ma dobbiamo concentrarci sulla velocità sul giro secco per fare quel passo in avanti che gli altri riescono a fare. Sono fiducioso che Honda HRC possa riuscirci, perché il tempo che abbiamo recuperato in appena un anno è incredibile.”

4.7/5 - (45 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del MondoMotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del Mondo
MotoGP

MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del Mondo

Con il secondo posto nella Sprint, il pilota del Gresini Racing blinda il secondo posto in classifica: per la prima volta due fratelli chiudono ai primi due posti in un Mondiale
GP Malesia Sepang Gresini Racing 2025 – Alex Marquez conquista il secondo posto nella Sprint del GP della Malesia e

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news