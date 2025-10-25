MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bagnaia: “Vittoria per la Squadra”

GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha ritrovato il sorriso nella Sprint del GP della Malesia. Il pilota Ducati ha saputo reagire con determinazione, sfruttando al meglio alcune modifiche apportate al setup che si sono rivelate finalmente efficaci. Un segnale incoraggiante in una stagione dove trovare la giusta direzione tecnica è stato spesso difficile.

La partenza è stata decisiva: Bagnaia è riuscito a utilizzare l’abbassatore, nonostante un malfunzionamento del comando durante la gara. Questo gli ha permesso di limitare le perdite sul rettilineo e mantenere un buon ritmo, soprattutto in uscita di curva. La gestione della moto e delle gomme è stata lucida, con il campione piemontese bravo a restare calmo e concentrato in ogni fase della corsa.

Il successo nella Sprint non risolve tutti i problemi, ma rappresenta una boccata d’ossigeno per il Team e per Bagnaia stesso, che ha sottolineato l’importanza del lavoro collettivo e la volontà di uscire da un periodo altalenante. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Questa vittoria è per la squadra. Lavoriamo tanto e, come me, anche loro faticano a capire cosa ci stia succedendo. Alterniamo prestazioni deludenti ad altre eccellenti, e dobbiamo trovare il motivo. Ci stiamo lavorando e stiamo facendo di tutto per venirne fuori.

Ieri ho sbagliato il time attack per entrare in Q2, il feeling non era ottimo. Stamattina però abbiamo fatto delle modifiche che mi hanno aiutato molto. In partenza sono riuscito a usare l’abbassatore, mentre in gara il tasto solito non funzionava: era una perdita sul rettilineo, ma in uscita di curva non era male.

In Giappone avevo un ottimo feeling, qui meno. Ma devo dire che è una delle prime volte in questa stagione in cui una modifica ha portato un beneficio. Forse abbiamo capito una direzione, ma non voglio dire niente. La gara di domani sarà dura per le gomme, ed è importante restare calmi.”

Foto: Valter Magatti

