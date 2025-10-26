MotoGP | GP Malesia, Morbidelli: “Weekend positivo”

GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Gara solida per il team VR46 nel Gran Premio della Malesia. Franco Morbidelli ha concluso a ridosso del podio, in quarta posizione, mentre Fabio Di Giannantonio ha tagliato il traguardo in sesta posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stato un weekend positivo, dove abbiamo ribaltato le sensazioni negative dell’Australia e siamo andati forte già dal venerdì. Abbiamo conquistato la prima fila e due quarti posti in lotta con vari piloti. Sono molto contento dei passi avanti e del livello che abbiamo, per la fine di questo campionato, puntiamo a migliorare ancora, anche se gli ultimi due weekend saranno abbastanza impegnativi. Ma, dopo l’incidente avvenuto in Moto3, il mio pensiero principale era quello di sapere come stessero i due piloti. Spero nel meglio possibile e auguro loro che stiano bene”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono contento, perché abbiamo raddrizzato alla grande questo weekend, in cui abbiamo faticato molto. Abbiamo fatto una modifica enorme sulla moto per la gara. Di solito non si azzarda così tanto la domenica, ma ha funzionato, perché la moto andava molto bene, avevo un buon passo. Ero più veloce e mi sentivo molto meglio rispetto a ieri. Siamo stati in grado di prendere il ritmo e recuperare sui piloti davanti. Sono contento anche del risultato, anche se non riesco a essere pienamente felice per quello che è successo ai piloti in Moto3. Spero che entrambi stiano bene. È sempre dura per il motorsport quando succedono queste cose, auguro a loro il meglio”

