MotoGP | GP Malesia, Marini: “Abbiamo avuto molto ritmo”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini si è riscattato dopo la caduta di ieri con l’ottavo posto nel Gran Premio della Malesia. Dopo un’ottima partenza, complice un errore, Luca ha perso diverse posizioni ma è poi riuscito a recuperare a lottare con Johann Zarco per l’ottava posizione, fino al traguardo.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho visto Pol (Espargarò) andare largo, così ho provato a infilarmi nel varco, ma sono entrato un po’ troppo lentamente, quindi lui non mi ha visto ed è rientrato in traiettoria. È stato un mio errore, ci siamo toccati e sono caduto. Sono cose che possono succedere e sto bene, solo un colpo al dito ma niente di serio. Peccato, perché il nostro passo era davvero buono e avevamo il potenziale per metterci in mostra. Vediamo cosa ci riserverà domani: la moto sta migliorando, ma dobbiamo concentrarci sulla velocità sul giro secco per fare quel passo in avanti che gli altri riescono a fare. Sono fiducioso che Honda HRC possa riuscirci, perché il tempo che abbiamo recuperato in appena un anno è incredibile.”

