MotoGP

MotoGP | GP Malesia, Marini: “Abbiamo avuto molto ritmo”

"Congratulazioni a Mir", il commento del pilota pesarese

di Jessica Cortellazzi26 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia, Marini: “Abbiamo avuto molto ritmo”MotoGP | GP Malesia, Marini: “Abbiamo avuto molto ritmo”

GP Malesia Sepang Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini si è riscattato dopo la caduta di ieri con l’ottavo posto nel Gran Premio della Malesia. Dopo un’ottima partenza, complice un errore, Luca ha perso diverse posizioni ma è poi riuscito a recuperare a lottare con Johann Zarco per l’ottava posizione, fino al traguardo.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Castrol MotoGP 2025

“Ho visto Pol (Espargarò) andare largo, così ho provato a infilarmi nel varco, ma sono entrato un po’ troppo lentamente, quindi lui non mi ha visto ed è rientrato in traiettoria. È stato un mio errore, ci siamo toccati e sono caduto. Sono cose che possono succedere e sto bene, solo un colpo al dito ma niente di serio. Peccato, perché il nostro passo era davvero buono e avevamo il potenziale per metterci in mostra. Vediamo cosa ci riserverà domani: la moto sta migliorando, ma dobbiamo concentrarci sulla velocità sul giro secco per fare quel passo in avanti che gli altri riescono a fare. Sono fiducioso che Honda HRC possa riuscirci, perché il tempo che abbiamo recuperato in appena un anno è incredibile.”

4.7/5 - (45 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news