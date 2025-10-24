MotoGP | GP Malesia, Morbidelli Day 1: “Obiettivo raggiunto” [VIDEO]

GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona sessione per Franco Morbidelli che grazie al settimo tempo nel turno di Prove del Gran Premio della Malesia, accede direttamente in Q2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Prove GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È fantastico, abbiamo raggiunto l’obiettivo principale del venerdì. Oggi la squadra ha lavorato alla grande e siamo stati in grado di accedere direttamente alla Q2. Questo è molto importante, perché non siamo riusciti a passare in Q2 diretta per tre weekend, quindi finire in Top10 è ottimo, sono contento. È un momento della stagione in cui gli equilibri sono difficili da dare per scontati e da prevedere, anche io faccio fatica a capire chi potrebbe andare forte. Ma, per quanto ci riguarda, noi continuiamo a lavorare dando il massimo per poter continuare in questa direzione durante tutto il fine settimana”





2.5/5 - (11 votes)