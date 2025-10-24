MotoGP | GP Malesia Day 1, Bezzecchi: “Le condizioni non hanno aiutato”
Il pilota dell'Aprilia è costretto a passare per il Q1
di Jessica Cortellazzi24 Ottobre, 2025
GP Malesia Sepang Aprilia Racing MotoGP 2025 – Sessione complicata per Marco Bezzecchi che non ha potuto fare meglio del quindicesimo tempo nel turno di Prove del Gran Premio della Malesia. Domani nelle FP2 sarà molto importante cercare di recuperare per potersi aggiudicare le prime due posizioni nel Q1.
Dichiarazioni Marco Bezzecchi Prove GP Malesia Sepang MotoGP 2025
“Sicuramente le condizioni non hanno aiutato, ma erano le stesse per tutti. Purtroppo, ho faticato un po’ di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo ancora del tutto a posto. Abbiamo comunque tempo per cercare di ribaltare la situazione e cercheremo di sfruttare a nostro favore il passaggio in Q1”
