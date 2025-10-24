MotoGP | GP Malesia, Di Giannantonio Day 1: “Sono molto contento” [VIDEO]

GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Sesto tempo e accesso diretto in Q2 per Fabio Di Giannantonio, nel turno di Prove del Gran Premio della Malesia. Nel complesso le sensazioni sono buone grazie a una modifica fatta sul setup. Tuttavia, causa pioggia i riferimenti non sono molti per il resto del weekend.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Prove GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono molto contento, perché questa mattina il feeling non era un granché, ma credevamo di aver individuato il problema. Infatti, oggi pomeriggio abbiamo confermato che avevamo del margine di miglioramento e la modifica che abbiamo fatto ci ha permesso di fare un grande step. Dopo il primo time attack aveva iniziato a piovere, quindi tutti pensavamo fosse finita la sessione. Invece siamo tornati in pista nonostante ci fossero tante gocce di pioggia e sono riuscito a fare un ottimo giro nel finale. Nel complesso mi sento bene, il feeling è buono. Dobbiamo sicuramente migliorare con la gomma media, anche se i riferimenti sono pochi per la pioggia. Ma con la soft andiamo forte. Vedremo domani come andrà la media, perché il gap tra le due gomme è grande”





2.5/5 - (11 votes)