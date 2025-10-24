MotoGP | GP Malesia, Bastianini: “È la stessa situazione di sempre”

GP Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025 – Venerdì complicato per Enea Bastianini che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio della Malesia in 19esima posizione. Continua a sorprendere il test rider Pol Espargarò che si è garantito l’accesso in Q2 con il decimo tempo.

Dichiarazioni Enea Bastianini Prove Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025

“È la stessa situazione di sempre: il venerdì sembra di salire sulla moto per la prima volta, poi miglioriamo il sabato, ma troppo tardi per la gara. La fiducia è troppo bassa e oggi non ho trovato buone sensazioni. È strano essere due secondi più lenti di qualche anno fa su una pista dove sono sempre andato forte. Dobbiamo lavorare tanto per ritrovare il feeling”

Dichiarazioni Pol Espargarò Prove Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sono molto soddisfatto del lavoro di oggi. Tutto sta andando per il verso giusto, in continuità con l’Australia. Dopo il primo giro veloce ha iniziato a piovere, e speravo che continuasse così perché il tempo era già buono! Poi siamo tornati in pista e ho migliorato di mezzo secondo. Siamo a mezzo secondo da Pedro, ma è comunque fantastico. Due KTM nella top 10: un ottimo inizio di weekend!”

3.7/5 - (4 votes)