MotoGP | GP Malesia Gara, Acosta: “E’ andata meglio rispetto a ieri”

GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta conquista un prezioso secondo posto a Sepang, dimostrando carattere e capacità di adattamento in una gara tutt’altro che semplice.

Dopo alcune difficoltà tecniche nel Warm Up, il giovane talento ha scelto di affidarsi al proprio istinto, portando a casa un risultato importante in chiave finale di stagione.

Dopo il terzo posto nella Sprint Race, conquista il secondo posto nel Gran Premio della Malesia, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025

“Oggi è andata meglio rispetto a ieri. Al Warm Up abbiamo provato qualcosa sul traction control che non mi ha convinto, così ho deciso di togliere tutto e gestire da solo. Ho corso con meno aiuto di quanto mi aspettassi, ma dobbiamo essere contenti. Voglio chiudere l’anno con belle gare, anche se Pecco (Bagnaia) resta molto forte e Bezzecchi ha fatto un grande passo avanti. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza pensare troppo alla classifica del Mondiale.”

Foto: Michelin

3.3/5 - (3 votes)